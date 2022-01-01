Матрица КВТ МПК-04 69960

Преимущества

Тип матрицы — четырехпозиционная

Профиль обжима — лепестковый, двухконтурный

Матрица МПК-04 КВТ 69960 используется совместно с пресс-клещами СТВ-04, СТА-04, СТК-04, набором СТВ. Применяется для опрессовки неизолированных разъемов и наконечников (автоклемм) под двойной обжим. Типы наконечников: РП-М, РП-П. Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 мм².