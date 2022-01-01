Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Матрица КВТ МПК-04 69960
Найти аналог
Матрицы для пресс-клещей
    Матрица КВТ МПК-04 69960
    Арт. О00000012197
    Матрица КВТ МПК-04 69960
    Матрица КВТ МПК-04 69960
    Матрица КВТ МПК-04 69960
      Матрица КВТ МПК-04 69960
      Матрица КВТ МПК-04 69960
      Матрица КВТ МПК-04 69960

      Матрица КВТ МПК-04 69960

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012197

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Втулочные наконечники НШВИ и НШВИ (2)
      		Нет
      Сечение неизолир. наконечников (Cu), мм2
      		0.25-2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Матрица МПК-04 КВТ 69960 используется совместно с пресс-клещами СТВ-04, СТА-04, СТК-04, набором СТВ. Применяется для опрессовки неизолированных разъемов и наконечников (автоклемм) под двойной обжим. Типы наконечников: РП-М, РП-П. Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 мм².

        Преимущества

        • Тип матрицы — четырехпозиционная
        • Профиль обжима — лепестковый, двухконтурный