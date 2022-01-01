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Напульсник с магнитным держателем КВТ С-55 78275
650 ₽
Пояса для инструмента
    Напульсник с магнитным держателем КВТ С-55 78275
    Арт. О00000016571
    Напульсник с магнитным держателем КВТ С-55 78275
    Напульсник с магнитным держателем КВТ С-55 78275
    Напульсник с магнитным держателем КВТ С-55 78275
    Напульсник с магнитным держателем КВТ С-55 78275
      Напульсник с магнитным держателем КВТ С-55 78275
      Напульсник с магнитным держателем КВТ С-55 78275
      Напульсник с магнитным держателем КВТ С-55 78275
      Напульсник с магнитным держателем КВТ С-55 78275

      Напульсник с магнитным держателем КВТ С-55 78275

      650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016571

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		350
      Ширина, мм
      		87
      Все характеристики
      650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Напульсник с магнитным держателем КВТ С-55 78275 - изготовлен из водонепроницаемого высококачественного полиэстера 1680D Оксфорд. Предназначен для удерживания небольших металлических деталей, метизов и т.п. при работе.

        Преимущества

        • Во время работы обеспечивается быстрый доступ к необходимым деталям
        • Идеально подходит для применения при косметическом ремонте, строительстве, деревообработке, авторемонтных проектах
        • Мягкая пористая подложка
        • Напульсник фиксируется на руке при помощи липучки
        • Достаточная длина напульсника позволяет его крепить поверх верхней одежды
        • Количество магнитов: 5 шт