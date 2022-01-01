Напульсник с магнитным держателем КВТ С-55 78275
Арт. О00000016571
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|350
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Ширина, мм
|87
- Напульсник с магнитным держателем КВТ С-55 78275 - изготовлен из водонепроницаемого высококачественного полиэстера 1680D Оксфорд. Предназначен для удерживания небольших металлических деталей, метизов и т.п. при работе.
Преимущества
- Во время работы обеспечивается быстрый доступ к необходимым деталям
- Идеально подходит для применения при косметическом ремонте, строительстве, деревообработке, авторемонтных проектах
- Мягкая пористая подложка
- Напульсник фиксируется на руке при помощи липучки
- Достаточная длина напульсника позволяет его крепить поверх верхней одежды
- Количество магнитов: 5 шт