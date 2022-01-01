Преимущества

Во время работы обеспечивается быстрый доступ к необходимым деталям

Идеально подходит для применения при косметическом ремонте, строительстве, деревообработке, авторемонтных проектах

Мягкая пористая подложка

Напульсник фиксируется на руке при помощи липучки

Достаточная длина напульсника позволяет его крепить поверх верхней одежды

Количество магнитов: 5 шт

Напульсник с магнитным держателем КВТ С-55 78275 - изготовлен из водонепроницаемого высококачественного полиэстера 1680D Оксфорд. Предназначен для удерживания небольших металлических деталей, метизов и т.п. при работе.