Кобура для шуруповерта Matrix 90243

Пояс для инструментов Matrix позволяет держать все нужные инструменты под рукой. С помощью петли его можно закрепить на поясе монтажника в любом удобном положении - сбоку, спереди или на пояснице. Кобура имеет несколько отделений: верхнее подойдет для шуруповерта, а нижнее - для метизов. Также она оснащена карманом для сверл и бит. Карманы пояса застегиваются на липучку, а сама кобура - на карабин. Купить MATRIX 90243 стоит вне зависимости от профессии: он принесет пользу и при ремонте дома.

Преимущества

Прочный материал

Удобное крепление

Предотвращает выскальзывание инструмента

Есть карман для оснастки

Комплектация