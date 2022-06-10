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Кобура для шуруповерта Matrix 90243
5.0
3
990 ₽
Пояса для инструмента
    Кобура для шуруповерта Matrix 90243
    Арт. X1019572
    5.0
    3
    Кобура для шуруповерта Matrix 90243
    Кобура для шуруповерта Matrix 90243
    Кобура для шуруповерта Matrix 90243
    Кобура для шуруповерта Matrix 90243
      Кобура для шуруповерта Matrix 90243
      Кобура для шуруповерта Matrix 90243
      Кобура для шуруповерта Matrix 90243
      Кобура для шуруповерта Matrix 90243

      Кобура для шуруповерта Matrix 90243

      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. X1019572
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		335
      Ширина, мм
      		165
      Все характеристики
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пояс для инструментов Matrix позволяет держать все нужные инструменты под рукой. С помощью петли его можно закрепить на поясе монтажника в любом удобном положении - сбоку, спереди или на пояснице. Кобура имеет несколько отделений: верхнее подойдет для шуруповерта, а нижнее - для метизов. Также она оснащена карманом для сверл и бит. Карманы пояса застегиваются на липучку, а сама кобура - на карабин. Купить MATRIX 90243 стоит вне зависимости от профессии: он принесет пользу и при ремонте дома.

        Преимущества

        • Прочный материал
        • Удобное крепление
        • Предотвращает выскальзывание инструмента
        • Есть карман для оснастки

        Комплектация

        • Кобура
        • Упаковка