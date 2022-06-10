Кобура для шуруповерта Matrix 90243
Арт. X1019572
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина, мм
|335
|
Ширина, мм
|165
- Пояс для инструментов Matrix позволяет держать все нужные инструменты под рукой. С помощью петли его можно закрепить на поясе монтажника в любом удобном положении - сбоку, спереди или на пояснице. Кобура имеет несколько отделений: верхнее подойдет для шуруповерта, а нижнее - для метизов. Также она оснащена карманом для сверл и бит. Карманы пояса застегиваются на липучку, а сама кобура - на карабин. Купить MATRIX 90243 стоит вне зависимости от профессии: он принесет пользу и при ремонте дома.
Преимущества
- Прочный материал
- Удобное крепление
- Предотвращает выскальзывание инструмента
- Есть карман для оснастки
Комплектация
- Кобура
- Упаковка