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Ручка для валика, оцинкованная сталь Master Color 30-1210, 180 мм
230 ₽
Ручки для валиков (бюгели)
    Ручка для валика, оцинкованная сталь Master Color 30-1210, 180 мм
    Арт. О00000025676
    Ручка для валика, оцинкованная сталь Master Color 30-1210, 180 мм

      Ручка для валика, оцинкованная сталь Master Color 30-1210, 180 мм

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025676

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		ручка для валика
      Вес, кг
      		0.2
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручка для валика МASTER COLOR 18 см 30-1210 отличается удобством и практичностью. Данное изделие используется при активных покрасочных или иных работах. Прочный стержень из оцинкованной стали рассчитан на продолжительное использование.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность