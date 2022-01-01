Ручка для валика, оцинкованная сталь Master Color 30-1210, 180 мм
Арт. О00000025676
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|ручка для валика
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Вес, кг
|0.2
- Ручка для валика МASTER COLOR 18 см 30-1210 отличается удобством и практичностью. Данное изделие используется при активных покрасочных или иных работах. Прочный стержень из оцинкованной стали рассчитан на продолжительное использование.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность