Ручка для валика, оцинкованная сталь Master Color 30-1211, ширина 250 мм

Преимущества

Надежность

Долговечность

Ручка для валика МASTER COLOR 25 см 30-1211 отличается удобством и практичностью. Данное изделие используется при активных покрасочных или иных работах. Прочный стержень из оцинкованной стали рассчитан на продолжительное использование.