Отвертка Insulated SL4.0x100 мм Matrix Professional 12916 предназначена для работы с резьбовыми соединениями, находящимися под напряжением. Благодаря диэлектрическому покрытию отвертка выдерживает напряжение до 1000 В. Стержень изготовлен из CrMo стали, что обеспечивает надежность и долгий срок службы инструмента. Рукоятка изготовлена из двухкомпонентного материала и не скользит в руке.