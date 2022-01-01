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Отвертка Insulated SL4.0x100 мм Matrix Professional 12916
300 ₽
Отвертки
    Отвертка Insulated SL4.0x100 мм Matrix Professional 12916
    Арт. 77777Х1306347
    Отвертка Insulated SL4.0x100 мм Matrix Professional 12916
    Отвертка Insulated SL4.0x100 мм Matrix Professional 12916
    Отвертка Insulated SL4.0x100 мм Matrix Professional 12916
    Отвертка Insulated SL4.0x100 мм Matrix Professional 12916
      Отвертка Insulated SL4.0x100 мм Matrix Professional 12916
      Отвертка Insulated SL4.0x100 мм Matrix Professional 12916
      Отвертка Insulated SL4.0x100 мм Matrix Professional 12916
      Отвертка Insulated SL4.0x100 мм Matrix Professional 12916

      Отвертка Insulated SL4.0x100 мм Matrix Professional 12916

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306347

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.07
      Габариты, мм
      		245х45х30
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Insulated SL4.0x100 мм Matrix Professional 12916 предназначена для работы с резьбовыми соединениями, находящимися под напряжением. Благодаря диэлектрическому покрытию отвертка выдерживает напряжение до 1000 В. Стержень изготовлен из CrMo стали, что обеспечивает надежность и долгий срок службы инструмента. Рукоятка изготовлена из двухкомпонентного материала и не скользит в руке.