Отвертка Insulated SL4.0x100 мм Matrix Professional 12916
Арт. 77777Х1306347
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.07
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Габариты, мм
|245х45х30
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- Отвертка Insulated SL4.0x100 мм Matrix Professional 12916 предназначена для работы с резьбовыми соединениями, находящимися под напряжением. Благодаря диэлектрическому покрытию отвертка выдерживает напряжение до 1000 В. Стержень изготовлен из CrMo стали, что обеспечивает надежность и долгий срок службы инструмента. Рукоятка изготовлена из двухкомпонентного материала и не скользит в руке.