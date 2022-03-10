Бензиновая мотопомпа MasterYard TP 36 SEV (5 л.с.)

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Koshin K180

Прямое соединение помпы и двигателя

Не требует наполнения водой при каждом запуске, достаточно залить корпус насосной части при первом использовании

Мотопомпа MasterYard TP 36 SEV может использоваться для решения проблем подачи воды как на приусадебном участке, так и в фермерском хозяйстве. Предназначена для перекачки чистой и слабозагрязненной воды.