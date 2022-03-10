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Бензиновая мотопомпа MasterYard TP 36 SEV (5 л.с.)
5.0
1
Найти аналог
Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа MasterYard TP 36 SEV (5 л.с.)
    Арт. X1323123
    5.0
    1
    Бензиновая мотопомпа MasterYard TP 36 SEV (5 л.с.)
    Бензиновая мотопомпа MasterYard TP 36 SEV (5 л.с.)
      Бензиновая мотопомпа MasterYard TP 36 SEV (5 л.с.)
      Бензиновая мотопомпа MasterYard TP 36 SEV (5 л.с.)

      Бензиновая мотопомпа MasterYard TP 36 SEV (5 л.с.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1323123
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Переносная
      		Нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа MasterYard TP 36 SEV может использоваться для решения проблем подачи воды как на приусадебном участке, так и в фермерском хозяйстве. Предназначена для перекачки чистой и слабозагрязненной воды.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Koshin K180
        • Прямое соединение помпы и двигателя
        • Не требует наполнения водой при каждом запуске, достаточно залить корпус насосной части при первом использовании