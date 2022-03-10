Бензиновая мотопомпа MasterYard TP 36 SEV (5 л.с.)
Арт. X1323123
Характеристики
- Мотопомпа MasterYard TP 36 SEV может использоваться для решения проблем подачи воды как на приусадебном участке, так и в фермерском хозяйстве. Предназначена для перекачки чистой и слабозагрязненной воды.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель Koshin K180
- Прямое соединение помпы и двигателя
- Не требует наполнения водой при каждом запуске, достаточно залить корпус насосной части при первом использовании