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Напильник круглый Husqvarna 5100955-01, 4.8 мм, 2 шт.
5.0
2
Найти аналог
Комплекты напильников
    Напильник круглый Husqvarna 5100955-01, 4.8 мм, 2 шт.
    Арт. X188145953
    5.0
    2
    Напильник круглый Husqvarna 5100955-01, 4.8 мм, 2 шт.

      Напильник круглый Husqvarna 5100955-01, 4.8 мм, 2 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X188145953
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Назначение
      		заточка цепей
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Напильник повышенной стойкости IntensiveCut Husqvarna 5100955-01 используется для заточки цепей бензо- и электропил. Также его можно применять для очищения паза направляющей шины от грязи и опилок. Имеет производительность на 20% больше в отличие от других аналогичных напильников. Удобная рукоятка, приобретаемая отдельно, обеспечит быструю и правильную заточку без лишних усилий. Хорошо заточенная цепь обеспечит безопасность в работе и отличный результат. Напильник выполнен из высококачественной стали, имеет длительный период эксплуатации.