Насос погружной Wilo TWI 5-SE 304 EM

Насос Wilo TWI 5-304 EM 4104118 - устройство для подачи чистой воды из колодцев, резервуаров, скважин небольшой глубины. Комплектуется тросом длиной 20 метров. Насос оснащен защитой от перегрузки, которая автоматически отключает мотор при перегреве. На нижней стороне находится всасывающий фильтр. Для исключения блокирования механическими примесями рекомендуется устанавливать насос на расстоянии 0.5 м до дна скважины.

Преимущества