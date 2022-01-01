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Насос погружной Wilo TWI 5-SE 304 EM
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Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной Wilo TWI 5-SE 304 EM
    Арт. X1691394712
    Насос погружной Wilo TWI 5-SE 304 EM

      Насос погружной Wilo TWI 5-SE 304 EM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691394712

      Характеристики

      Производитель
      		Wilo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос Wilo TWI 5-304 EM 4104118 - устройство для подачи чистой воды из колодцев, резервуаров, скважин небольшой глубины. Комплектуется тросом длиной 20 метров. Насос оснащен защитой от перегрузки, которая автоматически отключает мотор при перегреве. На нижней стороне находится всасывающий фильтр. Для исключения блокирования механическими примесями рекомендуется устанавливать насос на расстоянии 0.5 м до дна скважины.

        Преимущества 

        • Защита от перегрузки
        • Высокая эффективность благодаря оптимизированной гидравлике
        • Самоохлаждающийся электродвигатель (возможна установка в непогруженном состоянии за пределами воды)
        • Однофазное исполнение, предварительно смонтированное с распределительной коробкой и реле электродвигателя для простой установки
        • Простота эксплуатации Wilo TWI 5-304 EM 4104118
        • Ударопрочный корпус из нержавеющей стали
        • Кабель длиной 20 метров
        • Проушины для крепления троса