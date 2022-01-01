Насос погружной Wilo TWI 5-SE 304 EM
Арт. X1691394712
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Насос Wilo TWI 5-304 EM 4104118 - устройство для подачи чистой воды из колодцев, резервуаров, скважин небольшой глубины. Комплектуется тросом длиной 20 метров. Насос оснащен защитой от перегрузки, которая автоматически отключает мотор при перегреве. На нижней стороне находится всасывающий фильтр. Для исключения блокирования механическими примесями рекомендуется устанавливать насос на расстоянии 0.5 м до дна скважины.
Преимущества
- Защита от перегрузки
- Высокая эффективность благодаря оптимизированной гидравлике
- Самоохлаждающийся электродвигатель (возможна установка в непогруженном состоянии за пределами воды)
- Однофазное исполнение, предварительно смонтированное с распределительной коробкой и реле электродвигателя для простой установки
- Простота эксплуатации Wilo TWI 5-304 EM 4104118
- Ударопрочный корпус из нержавеющей стали
- Кабель длиной 20 метров
- Проушины для крепления троса