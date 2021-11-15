Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Защитные очки Esab Origo Spec, желтые
5.0
1
Найти аналог
Очки
    Защитные очки Esab Origo Spec, желтые
    Арт. X13280388
    5.0
    1
    Защитные очки Esab Origo Spec, желтые

      Защитные очки Esab Origo Spec, желтые

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280388
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Очки Warrior Spec ESAB предназначены для защиты глаз от механического воздействия при проведении производственных работ. Линзы имеют прочное покрытие, что обеспечивает длительный срок службы без ухудшения оптических свойств. Очки оснащены легкой оправой и мягкими дужками, благодаря чему обеспечивается прочный обхват головы и отсутствие давления на височную область.

           Нескользящие носовые упоры делают ношение очков более комфортным. Желтые линзы имеют 1 оптический класс, улучшают освещенность, применяются в условиях слабой освещенности и контрастности.