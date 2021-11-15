Защитные очки Esab Origo Spec, желтые

Очки Warrior Spec ESAB предназначены для защиты глаз от механического воздействия при проведении производственных работ. Линзы имеют прочное покрытие, что обеспечивает длительный срок службы без ухудшения оптических свойств. Очки оснащены легкой оправой и мягкими дужками, благодаря чему обеспечивается прочный обхват головы и отсутствие давления на височную область.

Нескользящие носовые упоры делают ношение очков более комфортным. Желтые линзы имеют 1 оптический класс, улучшают освещенность, применяются в условиях слабой освещенности и контрастности.