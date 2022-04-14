Электрический опрессовочный насос Rothenberger RP Pro III 61185

Преимущества

Немецкое качество прибора

Габаритные размеры: 375х290х300 мм

Частота 50 Гц

Диапазон испытаний: 0 – 40 бар, деление шкалы 1 бар; 0 – 570 psi, деление шкалы 20 psi; 0 – 4 MПa, деление шкалы 0,1 MПa

Оптимальное распределение веса - удобно переносить

Наличие кнопки рестарт

Отключающая термоавтоматика предотвращает перегрузку и повреждение насоса

Подходит для работы с резервуарами

Проверочный самовсасывающий профессиональный прибор

Проверочный шланг имеет стальную оплетку, что предотвращает его расширение и образование погрешностей измерений

Наличие предохранительного клапана

Перфорация на корпусе служит для охлаждения двигателя

Электрический насос для опрессовки трубопроводных систем Rothenberger RP PRO III 61185 представляет собой проверочный электроопрессовщик для автоматического испытания на герметичность трубопроводных систем давлением до 40 бар. Устройство можно использовать для смазочных материалов и воды. Подача жидкости производится двумя способами на выбор - нагнетанием или самовсасыванием.