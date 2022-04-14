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Электрический опрессовочный насос Rothenberger RP Pro III 61185
5.0
2
Найти аналог
Опрессовщики
    Электрический опрессовочный насос Rothenberger RP Pro III 61185
    Арт. X656111
    5.0
    2
    Электрический опрессовочный насос Rothenberger RP Pro III 61185
    Электрический опрессовочный насос Rothenberger RP Pro III 61185
      Электрический опрессовочный насос Rothenberger RP Pro III 61185
      Электрический опрессовочный насос Rothenberger RP Pro III 61185

      Электрический опрессовочный насос Rothenberger RP Pro III 61185

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X656111
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		375х290х300
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический насос для опрессовки трубопроводных систем Rothenberger RP PRO III 61185 представляет собой проверочный электроопрессовщик для автоматического испытания на герметичность трубопроводных систем давлением до 40 бар. Устройство можно использовать для смазочных материалов и воды. Подача жидкости производится двумя способами на выбор - нагнетанием или самовсасыванием.

        Преимущества

        • Немецкое качество прибора
        • Габаритные размеры: 375х290х300 мм
        • Частота 50 Гц
        • Диапазон испытаний: 0 – 40 бар, деление шкалы 1 бар; 0 – 570 psi, деление шкалы 20 psi; 0 – 4 MПa, деление шкалы 0,1 MПa
        • Оптимальное распределение веса - удобно переносить
        • Наличие кнопки рестарт
        • Отключающая термоавтоматика предотвращает перегрузку и повреждение насоса
        • Подходит для работы с резервуарами
        • Проверочный самовсасывающий профессиональный прибор
        • Проверочный шланг имеет стальную оплетку, что предотвращает его расширение и образование погрешностей измерений
        • Наличие предохранительного клапана
        • Перфорация на корпусе служит для охлаждения двигателя