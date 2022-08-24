Бензопила P.I.T. GCS52-C3
Арт. О00000033352
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|7.46
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Праймер
|Да
- Бензопила GCS52-C3- отличный помощник на даче и садовом участке. Поможет приготовить дрова, спилить ненужные ветки, подрезать материалы для строительства. Подходит для долгой и интенсивной работы, при этом мобильна - работает независимо от стационарных источников питания. В отличие от электрической, бензопила оснащена более мощным двигателем, не несет опасности поражения электрическим током. Для удобства и безопасности пользователя оснащена защитным щитком, удобными основной и дополнительной рукоятью, а также антивибрационной системой. Мощная и производительная пила прослужит долго
Преимущества
- Безопасность оператора - тормоз цепи останавливает вращение в случае отскока пилы
- Эргономичные рукоятки обеспечивают надежный хват инструмента
- Для подкачки топлива перед запуском холодной бензопилы предусмотрен праймер
- Бензиновый двигатель обеспечивает автономную работу
- Мощный двигатель - 2.7 л.с. - для высокой производительности
- Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки
- Удобный вес для вертикальных распилов
- Хромированный цилиндр для более долгого срока службы
- Легкий старт
- Электронная система зажигания для экономичной и экологичной работы двигателя
- Емкость для смешивания в комплекте
- В комплект входит цепь и шина
- Автоматическая смазка цепи
- Антивибрационная система снижает негативное влияние на оператора во время работы и позволяет работать дольше
- Защитный щиток для безопасности пользователя