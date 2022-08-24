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Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS52-D1, 18", 3 л.с.
5.0
1
5 840 ₽
Бензопилы
  • Персональная скидка
Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS52-D1, 18", 3 л.с.
Арт. О00000026667
5.0
1
Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS52-D1, 18", 3 л.с.
  • Персональная скидка

Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS52-D1, 18", 3 л.с.

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5 840 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026667
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Вес, кг
5.8
Праймер
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 840 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS52-D1 предназначена для валки леса и раскряжевки. Обладает легким запуском, что позволяет быстро приступить к работе. Оборудована системой автоматической смазки, карбюратором высокого качества, что значительно продлевает срок эксплуатации инструмента. Корпус обтекаемой формы делает данную модель удобной в обращении. Для повышения безопасности предусмотрена клавиша включения самоблокирующегося типа.

    Преимущества

    • Корпус выполнен из качественного пластика
    • Легкий старт
    • Долговечная режущая гарнитура
    • Хромированный цилиндр
    • Бензиновый двигатель - для автономной работы
    • Воздушное охлаждение - для продолжительного срока службы
    • Удобные рукоятки - для надежного хвата и контроля
    • Низкий уровень шума - для комфортной работы
    • Автоматическая система смазки - для удобства обслуживания