Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS52-D1, 18", 3 л.с.

Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS52-D1 предназначена для валки леса и раскряжевки. Обладает легким запуском, что позволяет быстро приступить к работе. Оборудована системой автоматической смазки, карбюратором высокого качества, что значительно продлевает срок эксплуатации инструмента. Корпус обтекаемой формы делает данную модель удобной в обращении. Для повышения безопасности предусмотрена клавиша включения самоблокирующегося типа.

Преимущества