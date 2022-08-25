Бензопила P.I.T. GCS52-C4

Преимущества

Подходит для работы с деревьями, обрезки ветвей, распиливания заготовок из дерева

Безопасность оператора - тормоз цепи останавливает вращение в случае отскока пилы

Эргономичные рукоятки обеспечивают надежный хват инструмента

Для подкачки топлива перед запуском холодной бензопилы предусмотрен праймер

Бензиновый двигатель обеспечивает автономную работу

Мощный двигатель - 2.7 л.с. - для высокой производительности

Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки;

Удобный вес для вертикальных распилов

Хромированный цилиндр для более долгого срока службы

Легкий старт

Электронная система зажигания для экономичной и экологичной работы двигателя

Емкость для смешивания в комплекте

В комплект входит цепь и шина

Автоматическая смазка цепи

Антивибрационная система снижает негативное влияние на оператора во время работы и позволяет работать дольше

Защитный щиток для безопасности пользователя

Бензопила GCS52-C4- отличный помощник на даче и садовом участке. Поможет приготовить дрова, спилить ненужные ветки, подрезать материалы для строительства. Подходит для долгой и интенсивной работы, при этом мобильна - работает независимо от стационарных источников питания. В отличие от электрической, бензопила оснащена более мощным двигателем, не несет опасности поражения электрическим током. Для удобства и безопасности пользователя оснащена защитным щитком, удобными основной и дополнительной рукоятью, а также антивибрационной системой. Мощная и производительная пила прослужит долго