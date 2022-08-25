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Бензопила P.I.T. GCS52-C4
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила P.I.T. GCS52-C4
    Арт. О00000033353
    5.0
    1
    Бензопила P.I.T. GCS52-C4
    Бензопила P.I.T. GCS52-C4
      Бензопила P.I.T. GCS52-C4
      Бензопила P.I.T. GCS52-C4

      Бензопила P.I.T. GCS52-C4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033353
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		7.16
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила GCS52-C4- отличный помощник на даче и садовом участке. Поможет приготовить дрова, спилить ненужные ветки, подрезать материалы для строительства. Подходит для долгой и интенсивной работы, при этом мобильна - работает независимо от стационарных источников питания. В отличие от электрической, бензопила оснащена более мощным двигателем, не несет опасности поражения электрическим током. Для удобства и безопасности пользователя оснащена защитным щитком, удобными основной и дополнительной рукоятью, а также антивибрационной системой. Мощная и производительная пила прослужит долго

        Преимущества

        • Подходит для работы с деревьями, обрезки ветвей, распиливания заготовок из дерева
        • Безопасность оператора - тормоз цепи останавливает вращение в случае отскока пилы
        • Эргономичные рукоятки обеспечивают надежный хват инструмента
        • Для подкачки топлива перед запуском холодной бензопилы предусмотрен праймер
        • Бензиновый двигатель обеспечивает автономную работу
        • Мощный двигатель -  2.7 л.с.  - для высокой производительности
        • Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки;
        • Удобный вес для вертикальных распилов
        • Хромированный цилиндр для более долгого срока службы
        • Легкий старт
        • Электронная система зажигания для экономичной и экологичной работы двигателя
        • Емкость для смешивания в комплекте
        • В комплект входит цепь и шина
        • Автоматическая смазка цепи
        • Антивибрационная система снижает негативное влияние на оператора во время работы и позволяет работать дольше
        • Защитный щиток для безопасности пользователя