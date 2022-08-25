Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS45-D1, 16", 2.8 л.с.
Арт. О00000026666
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|5.6
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Праймер
|Нет
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Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS45-D1 предназначена для распиливания шпал железной дороги, заготовки леса. Обладает легким запуском, что позволяет быстро приступить к работе. Оборудована системой автоматической смазки, карбюратором высокого качества, что значительно продлевает срок эксплуатации инструмента. Для повышения безопасности предусмотрена клавиша включения самоблокирующегося типа.
Преимущества
- Корпус выполнен из качественного пластика
- Легкий старт
- Долговечная режущая гарнитура
- Хромированный цилиндр
- Бензиновый двигатель - для автономной работы
- Воздушное охлаждение - для продолжительного срока службы
- Удобные рукоятки - для надежного хвата и контроля
- Низкий уровень шума - для комфортной работы
- Автоматическая система смазки - для удобства обслуживания