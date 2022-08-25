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Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS45-D1, 16", 2.8 л.с.
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS45-D1, 16", 2.8 л.с.
    Арт. О00000026666
    5.0
    1
    Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS45-D1, 16", 2.8 л.с.
    Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS45-D1, 16", 2.8 л.с.
    Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS45-D1, 16", 2.8 л.с.
    Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS45-D1, 16", 2.8 л.с.
      Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS45-D1, 16", 2.8 л.с.
      Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS45-D1, 16", 2.8 л.с.
      Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS45-D1, 16", 2.8 л.с.
      Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS45-D1, 16", 2.8 л.с.

      Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS45-D1, 16", 2.8 л.с.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026666
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		5.6
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS45-D1 предназначена для распиливания шпал железной дороги, заготовки леса. Обладает легким запуском, что позволяет быстро приступить к работе. Оборудована системой автоматической смазки, карбюратором высокого качества, что значительно продлевает срок эксплуатации инструмента. Для повышения безопасности предусмотрена клавиша включения самоблокирующегося типа.

        Преимущества 

        • Корпус выполнен из качественного пластика
        • Легкий старт
        • Долговечная режущая гарнитура
        • Хромированный цилиндр
        • Бензиновый двигатель - для автономной работы
        • Воздушное охлаждение - для продолжительного срока службы
        • Удобные рукоятки - для надежного хвата и контроля
        • Низкий уровень шума - для комфортной работы
        • Автоматическая система смазки - для удобства обслуживания