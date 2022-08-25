Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS45-D1, 16", 2.8 л.с.

Бензопила P.I.T. СТАНДАРТ GCS45-D1 предназначена для распиливания шпал железной дороги, заготовки леса. Обладает легким запуском, что позволяет быстро приступить к работе. Оборудована системой автоматической смазки, карбюратором высокого качества, что значительно продлевает срок эксплуатации инструмента. Для повышения безопасности предусмотрена клавиша включения самоблокирующегося типа.

Преимущества