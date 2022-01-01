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Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л
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Масла для 2-х тактных двигателей садовой техники
    Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л
    Арт. X18612533
    Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л
    Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л
      Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л
      Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л

      Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612533

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вид
      		полусинтетическое
      Тип
      		двухтактное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масло для 2-тактных двигателей полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD (0.1л) - используется в 2-х тактных двигателях различной садовой техники, такой как триммеры, культиваторы, бензопилы и др. Масло содержит набор присадок и обеспечивает защиту деталей двигателя от трения при высоких нагрузках. Отличается низкой дымностью и высокими смазывающими свойствами, а также помогает поддерживать чистоту двигателя.

        Преимущества

        • Высокое качество