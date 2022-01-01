Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л
Арт. X18612533
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вид
|полусинтетическое
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Тип
|двухтактное
- Масло для 2-тактных двигателей полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD (0.1л) - используется в 2-х тактных двигателях различной садовой техники, такой как триммеры, культиваторы, бензопилы и др. Масло содержит набор присадок и обеспечивает защиту деталей двигателя от трения при высоких нагрузках. Отличается низкой дымностью и высокими смазывающими свойствами, а также помогает поддерживать чистоту двигателя.
Преимущества
- Высокое качество