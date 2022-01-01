Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л

Преимущества

Высокое качество

Масло для 2-тактных двигателей полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD (0.1л) - используется в 2-х тактных двигателях различной садовой техники, такой как триммеры, культиваторы, бензопилы и др. Масло содержит набор присадок и обеспечивает защиту деталей двигателя от трения при высоких нагрузках. Отличается низкой дымностью и высокими смазывающими свойствами, а также помогает поддерживать чистоту двигателя.