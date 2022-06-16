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Просекатель для металлического профиля (под гипсокартон) Matrix 87951
4.5
2
2 120 ₽
Просекатели
    Просекатель для металлического профиля (под гипсокартон) Matrix 87951
    Арт. О00000000316
    4.5
    2
    Просекатель для металлического профиля (под гипсокартон) Matrix 87951
    Просекатель для металлического профиля (под гипсокартон) Matrix 87951
    Просекатель для металлического профиля (под гипсокартон) Matrix 87951
      Просекатель для металлического профиля (под гипсокартон) Matrix 87951
      Просекатель для металлического профиля (под гипсокартон) Matrix 87951
      Просекатель для металлического профиля (под гипсокартон) Matrix 87951

      Просекатель для металлического профиля (под гипсокартон) Matrix 87951

      2 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000316
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип крепежного инструмента
      		просекатель
      Габариты, мм
      		290x130x30
      Все характеристики
      2 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Просекатель для гипсокартона matrix это небольшое, и очень удобное в применении устройство. С ним производится соединение каркасных сооружений из стали и иных металлических сплавов средней степени твердости. Благодаря рычажному механизму, встроенному в просекатель, уменьшается необходимая для работы приложенная физическая сила, поэтому им легко пользоваться. Также он обладает удобной конструкцией, и оснащен резиновым покрытием на рукоятках, что дает возможным его эксплуатацию с помощью всего одной руки. Купить MATRIX 87951 - значит выполнять свое дело качественно, просто и быстро.

        Преимущества клещей MATRIX 87951:

        • Уникальный механизм рычага;
        • Прорезиненные нескользящие рукоятки;
        • Надежная сборка;
        • Простота использования.

        Комплектация:

        • Клещи;
        • Упаковка.