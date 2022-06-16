Просекатель для металлического профиля (под гипсокартон) Matrix 87951
Арт. О00000000316
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип крепежного инструмента
|просекатель
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Габариты, мм
|290x130x30
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Просекатель для гипсокартона matrix это небольшое, и очень удобное в применении устройство. С ним производится соединение каркасных сооружений из стали и иных металлических сплавов средней степени твердости. Благодаря рычажному механизму, встроенному в просекатель, уменьшается необходимая для работы приложенная физическая сила, поэтому им легко пользоваться. Также он обладает удобной конструкцией, и оснащен резиновым покрытием на рукоятках, что дает возможным его эксплуатацию с помощью всего одной руки. Купить MATRIX 87951 - значит выполнять свое дело качественно, просто и быстро.
Преимущества клещей MATRIX 87951:
- Уникальный механизм рычага;
- Прорезиненные нескользящие рукоятки;
- Надежная сборка;
- Простота использования.
Комплектация:
- Клещи;
- Упаковка.