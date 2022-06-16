Просекатель для металлического профиля (под гипсокартон) Matrix 87951

Просекатель для гипсокартона matrix это небольшое, и очень удобное в применении устройство. С ним производится соединение каркасных сооружений из стали и иных металлических сплавов средней степени твердости. Благодаря рычажному механизму, встроенному в просекатель, уменьшается необходимая для работы приложенная физическая сила, поэтому им легко пользоваться. Также он обладает удобной конструкцией, и оснащен резиновым покрытием на рукоятках, что дает возможным его эксплуатацию с помощью всего одной руки. Купить MATRIX 87951 - значит выполнять свое дело качественно, просто и быстро.

Преимущества клещей MATRIX 87951:

Уникальный механизм рычага;

Прорезиненные нескользящие рукоятки;

Надежная сборка;

Простота использования.

Комплектация: