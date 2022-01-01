Проточный водонагреватель электрический Thermex Trend 6000
Арт. 1053019
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Способ подачи воды
|напорный
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Мин. давление воды, бар
|0.1
- Проточный электроводонагревательTHERMEX Trend 6000, может подключаться к нескольким точкам водоразбора. Прибор с электронной системой управления можно монтировать как под раковину, так и над ней. Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали.
Преимущества:
- Материал нагревательного элемента - нержавеющая сталь
- Производительность (25 ?) 3.4 л/мин
- Производительность (35 ?) 2.5 л/мин
- Минимальное сечение кабеля - 4 кв. мм
- Тип размещения - универсальное
- Минимальное рабочее давление - 0.08 МПа
- Номинальное давление - 1 МПа
- Точки водоразбора - несколько
- Класс защиты от поражения электрическим током - 1
- Защита от включения без воды
- Защита от перегрева
- Выбор температуры
- Расход воды для включения - 2.2 л/мин
- Класс энергоэффективности - А
- Термекс Trend 6000 ЭдЭБ01145 предназначен для обеспечения горячей водой бытовых объектов, имеющих магистраль водоснабжения с необходимыми параметрами