Проточный водонагреватель электрический Thermex Trend 6000

Преимущества:

Материал нагревательного элемента - нержавеющая сталь

Производительность (25 ?) 3.4 л/мин

Производительность (35 ?) 2.5 л/мин

Минимальное сечение кабеля - 4 кв. мм

Тип размещения - универсальное

Минимальное рабочее давление - 0.08 МПа

Номинальное давление - 1 МПа

Точки водоразбора - несколько

Класс защиты от поражения электрическим током - 1

Защита от включения без воды

Защита от перегрева

Выбор температуры

Расход воды для включения - 2.2 л/мин

Класс энергоэффективности - А

Термекс Trend 6000 ЭдЭБ01145 предназначен для обеспечения горячей водой бытовых объектов, имеющих магистраль водоснабжения с необходимыми параметрами

Проточный электроводонагревательTHERMEX Trend 6000, может подключаться к нескольким точкам водоразбора. Прибор с электронной системой управления можно монтировать как под раковину, так и над ней. Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали.