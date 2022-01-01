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Проточный водонагреватель электрический Thermex Trend 6000
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Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Trend 6000
    Арт. 1053019
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Trend 6000
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Trend 6000
      Проточный водонагреватель электрический Thermex Trend 6000
      Проточный водонагреватель электрический Thermex Trend 6000

      Проточный водонагреватель электрический Thermex Trend 6000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1053019

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Проточный электроводонагревательTHERMEX Trend 6000, может подключаться к нескольким точкам водоразбора. Прибор с электронной системой управления можно монтировать как под раковину, так и над ней. Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали.

        Преимущества:

        • Материал нагревательного элемента - нержавеющая сталь
        • Производительность (25 ?) 3.4 л/мин
        • Производительность (35 ?) 2.5 л/мин
        • Минимальное сечение кабеля - 4 кв. мм
        • Тип размещения - универсальное
        • Минимальное рабочее давление - 0.08 МПа
        • Номинальное давление - 1 МПа
        • Точки водоразбора - несколько
        • Класс защиты от поражения электрическим током - 1
        • Защита от включения без воды
        • Защита от перегрева
        • Выбор температуры
        • Расход воды для включения - 2.2 л/мин
        • Класс энергоэффективности - А
        • Термекс Trend 6000 ЭдЭБ01145 предназначен для обеспечения горячей водой бытовых объектов, имеющих магистраль водоснабжения с необходимыми параметрами