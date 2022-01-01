Электрический водонагреватель Thermex Balance 6000
Арт. О00000029968
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Способ подачи воды
|напорный
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Мин. давление воды, бар
|0.8
- Thermex Balance - напорный проточный водонагреватель, который встраивается в систему водоснабжения и подает горячую воду сразу в несколько точек потребления. Компактные размеры, два варианта мощности и удобное управление делают Balance отличным выбором для создания независимой системы отопления в малогабаритных помещениях или скрытой установки в дизайнерских помещениях. Преимущества водонагревателя дополняет электронное управление с возможностью настройки температуры с точностью до градуса и дисплей с автопереворотом - установить Balance можно патрубками вверх или вниз, и дисплей сам подстроится под условия работы.
Преимущества
- Компактный корпус
- Моментальная подача горячей воды
- Электронное управление с дисплеем
- Спиралевидный нагревательный элемент с повышенной энергоэффективностью и защитой от накипи и коррозии
- Гарантия 2 года
- Встроенный механический регулятор протока на корпусе
- IP25