Рукав резиновый синий BRIMA 6.3 мм

Описание: Рукав резиновый синий (6.3 мм) BRIMA предназначен для подвода газа от баллонов к месту проведения газосварочных работ. Изготовлен из вулканизированной резины с тканевыми прокладками, что обеспечивает прочность, гибкость, устойчивость к агрессивным средам. Нитяной каркас рукава обеспечивает трехкратный запас прочности при разрыве гидравлическим давлением. Используется для подачи кислорода под давлением 2 МПа.