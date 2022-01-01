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Рукав резиновый синий BRIMA 6.3 мм
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Рукава, шланги
    Рукав резиновый синий BRIMA 6.3 мм
    Арт. 714166
    Рукав резиновый синий BRIMA 6.3 мм

      Рукав резиновый синий BRIMA 6.3 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 714166

      Характеристики

      Производитель
      		Brima
      Тип газа
      		кислород
      Длина, м
      		30
      Внутренний диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Рукав резиновый синий (6.3 мм) BRIMA предназначен для подвода газа от баллонов к месту проведения газосварочных работ. Изготовлен из вулканизированной резины с тканевыми прокладками, что обеспечивает прочность, гибкость, устойчивость к агрессивным средам.  Нитяной каркас рукава обеспечивает трехкратный запас прочности при разрыве гидравлическим давлением. Используется для подачи кислорода под давлением 2 МПа.