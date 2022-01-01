Рукав резиновый синий BRIMA 6.3 мм
Арт. 714166
Характеристики
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Производитель
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Тип газа
|кислород
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Длина, м
|30
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Внутренний диаметр, мм
|6
Описание:Рукав резиновый синий (6.3 мм) BRIMA предназначен для подвода газа от баллонов к месту проведения газосварочных работ. Изготовлен из вулканизированной резины с тканевыми прокладками, что обеспечивает прочность, гибкость, устойчивость к агрессивным средам. Нитяной каркас рукава обеспечивает трехкратный запас прочности при разрыве гидравлическим давлением. Используется для подачи кислорода под давлением 2 МПа.