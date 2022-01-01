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Секатор Sturm 3012-03-TP ручной садовый
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Садовые секаторы
    Секатор Sturm 3012-03-TP ручной садовый
    Арт. X190481
    Секатор Sturm 3012-03-TP ручной садовый

      Секатор Sturm 3012-03-TP ручной садовый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190481

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Садовый секатор Sturm 3012-03-BP предназначен для подравнивания крон деревьев и кустарников на приусадебном участке. Лезвие с тефлоновым покрытием обеспечивает легкий рез и защиту от образования коррозии. Храповый механизм позволит работать секатором с ветками большого диаметра. Фиксатор лезвий создаст удобство при хранении и транспортировке. Алюминиевая обрезиненная рукоятка не даст рукам соскользнуть во время работы.

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Тефлоновое покрытие лезвия
        • Храповый механизм
        • Алюминиевая рукоятки с обрезиненной вставкой
        • Длина 200 мм