Секатор Sturm 3012-03-TP ручной садовый

Преимущества

Долгий срок службы

Тефлоновое покрытие лезвия

Храповый механизм

Алюминиевая рукоятки с обрезиненной вставкой

Длина 200 мм

Садовый секатор Sturm 3012-03-BP предназначен для подравнивания крон деревьев и кустарников на приусадебном участке. Лезвие с тефлоновым покрытием обеспечивает легкий рез и защиту от образования коррозии. Храповый механизм позволит работать секатором с ветками большого диаметра. Фиксатор лезвий создаст удобство при хранении и транспортировке. Алюминиевая обрезиненная рукоятка не даст рукам соскользнуть во время работы.