Секатор Sturm 3012-03-TP ручной садовый
Арт. X190481
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
- Садовый секатор Sturm 3012-03-BP предназначен для подравнивания крон деревьев и кустарников на приусадебном участке. Лезвие с тефлоновым покрытием обеспечивает легкий рез и защиту от образования коррозии. Храповый механизм позволит работать секатором с ветками большого диаметра. Фиксатор лезвий создаст удобство при хранении и транспортировке. Алюминиевая обрезиненная рукоятка не даст рукам соскользнуть во время работы.
Преимущества
- Долгий срок службы
- Тефлоновое покрытие лезвия
- Храповый механизм
- Алюминиевая рукоятки с обрезиненной вставкой
- Длина 200 мм