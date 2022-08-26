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Шина Husqvarna 16 3/8 1,3 56 звеньев 5776143-37
5.0
1
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина Husqvarna 16 3/8 1,3 56 звеньев 5776143-37
    Арт. X18810102
    5.0
    1
    Шина Husqvarna 16 3/8 1,3 56 звеньев 5776143-37

    Шина Husqvarna 16 3/8 1,3 56 звеньев 5776143-37

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X18810102
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Husqvarna
    Длина шины, дюйм
    		16
    Длина шины, см
    		40.6
    Шаг цепи, дюйм
    		0.375
    Ширина паза, мм
    		1.3
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Шина Husqvarna 5776143-37 предназначена для бензопил P350/350S/P351 /P352 /P371. Является направляющей для пильной цепи.

      Преимущества

      • Изготовлена из высокопрочного материала, не подверженного коррозии
      • При соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время
      • Легкая и удобная в использовании
      • Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла
      • Важно следить за уровнем масла для смазки цепи. Его снижение ниже критического уровня делает шину непригодной для использования