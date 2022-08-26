Шина Husqvarna 16 3/8 1,3 56 звеньев 5776143-37
Арт. X18810102
Характеристики
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Производитель
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Длина шины, дюйм
|16
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Длина шины, см
|40.6
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
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Ширина паза, мм
|1.3
- Шина Husqvarna 5776143-37 предназначена для бензопил P350/350S/P351 /P352 /P371. Является направляющей для пильной цепи.
Преимущества
- Изготовлена из высокопрочного материала, не подверженного коррозии
- При соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время
- Легкая и удобная в использовании
- Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла
- Важно следить за уровнем масла для смазки цепи. Его снижение ниже критического уровня делает шину непригодной для использования