Шина Husqvarna 5776143-48 41551, 18", 3/8"
Арт. X38754084
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Длина шины, дюйм
|18
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Длина шины, см
|45.7
- Шина Husqvarna 5776143-48 предназначена для бензопил P 360S. Является направляющей для пильной цепи. Она изготовлена из высокопрочного материала. При соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла. Важно следить за уровнем масла для смазки цепи. Его снижение ниже критического уровня делает шину непригодной для использования.
Преимущества
- Не подвержена коррозии
- Легкая и удобная в использовании