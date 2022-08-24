Шина Husqvarna 5776143-48 41551, 18", 3/8"

Преимущества

Не подвержена коррозии

Легкая и удобная в использовании

Шина Husqvarna 5776143-48 предназначена для бензопил P 360S. Является направляющей для пильной цепи. Она изготовлена из высокопрочного материала. При соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла. Важно следить за уровнем масла для смазки цепи. Его снижение ниже критического уровня делает шину непригодной для использования.