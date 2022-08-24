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Шина Husqvarna 5776143-48 41551, 18", 3/8"
5.0
1
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина Husqvarna 5776143-48 41551, 18", 3/8"
    Арт. X38754084
    5.0
    1
    Шина Husqvarna 5776143-48 41551, 18", 3/8"

      Шина Husqvarna 5776143-48 41551, 18", 3/8"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38754084
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Длина шины, дюйм
      		18
      Длина шины, см
      		45.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина Husqvarna 5776143-48 предназначена для бензопил P 360S. Является направляющей для пильной цепи. Она изготовлена из высокопрочного материала. При соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла. Важно следить за уровнем масла для смазки цепи. Его снижение ниже критического уровня делает шину непригодной для использования.

        Преимущества

        • Не подвержена коррозии
        • Легкая и удобная в использовании