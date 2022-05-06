Универсальный соединитель Эра ПУ 16.15.12,5.10.8, D150/125/100/80
Арт. X699145441569625
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|171x161x161
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Количество, шт
|1
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Цвет
|белый
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Материал
|пластик
Описание товара:
Редуктор круглого воздуховода с круглым D80/100/125/150 для соединения вентиляционных каналов разных диаметров. В зависимости от нужных размеров корпус подрезается для получения редуктора с необходимыми диаметрами.
Преимущества:
- Соединитель изготавливается из высококачественного пластика, обеспечивая ударопрочность, эстетичный внешний вид, стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям.
Комплектация:
- Соединитель Эра ПУ 16.15.12,5.10.8.