Универсальный соединитель Эра ПУ 16.15.12,5.10.8, D150/125/100/80

Описание товара:

Редуктор круглого воздуховода с круглым D80/100/125/150 для соединения вентиляционных каналов разных диаметров. В зависимости от нужных размеров корпус подрезается для получения редуктора с необходимыми диаметрами.

Преимущества:

Соединитель изготавливается из высококачественного пластика, обеспечивая ударопрочность, эстетичный внешний вид, стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям.

Комплектация: