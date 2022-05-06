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Универсальный соединитель Эра ПУ 16.15.12,5.10.8, D150/125/100/80
4.5
2
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Для прочей техники
    Универсальный соединитель Эра ПУ 16.15.12,5.10.8, D150/125/100/80
    Арт. X699145441569625
    4.5
    2
    Универсальный соединитель Эра ПУ 16.15.12,5.10.8, D150/125/100/80

      Универсальный соединитель Эра ПУ 16.15.12,5.10.8, D150/125/100/80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145441569625
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Габариты, мм
      		171x161x161
      Количество, шт
      		1
      Цвет
      		белый
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Редуктор круглого воздуховода с круглым D80/100/125/150 для соединения вентиляционных каналов разных диаметров. В зависимости от нужных размеров корпус подрезается для получения редуктора с необходимыми диаметрами.

        Преимущества:

        • Соединитель изготавливается из высококачественного пластика, обеспечивая ударопрочность, эстетичный внешний вид, стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям.

        Комплектация:

        • Соединитель Эра ПУ 16.15.12,5.10.8.