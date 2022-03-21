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Воздушный спиральный шланг Gav SRB 15-8
5.0
2
1 745 ₽
Шланги для компрессора
    Воздушный спиральный шланг Gav SRB 15-8
    Арт. 718129
    5.0
    2
    Воздушный спиральный шланг Gav SRB 15-8

      Воздушный спиральный шланг Gav SRB 15-8

      1 745 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 718129
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Форма
      		спиральный
      Тип соединения
      		байонет
      Все характеристики
      1 745 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг воздушный SRB 20-8 GAV 6690 предназначен для подключения пневмоинструментов к компрессору. Байонетное соединение обеспечивает удобное и быстрое подключение/отключение к пневмомагистрали. Длина шланга позволяет осуществлять работы в удаленном от компрессора месте. Спиральное исполнение предотвращает перегибы и увеличивает удобство при использовании и хранении.