Воздушный спиральный шланг Gav SRB 15-8

Шланг воздушный SRB 20-8 GAV 6690 предназначен для подключения пневмоинструментов к компрессору. Байонетное соединение обеспечивает удобное и быстрое подключение/отключение к пневмомагистрали. Длина шланга позволяет осуществлять работы в удаленном от компрессора месте. Спиральное исполнение предотвращает перегибы и увеличивает удобство при использовании и хранении.