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Воздушный спиральный шланг Gav SRU 20-8
5.0
2
Найти аналог
Шланги для компрессора
    Воздушный спиральный шланг Gav SRU 20-8
    Арт. 80173
    5.0
    2
    Воздушный спиральный шланг Gav SRU 20-8

      Воздушный спиральный шланг Gav SRU 20-8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 80173
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Форма
      		спиральный
      Тип соединения
      		рапид (EURO)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг воздушный SRU 20-8 GAV 10068 предназначен для подключения пневмоинструментов к компрессору. Быстросъемное соединение "рапид" обеспечивает удобное и быстрое подключение/отключение к пневмомагистрали. Длина шланга позволяет осуществлять работы в удаленном от компрессора месте. Спиральное исполнение предотвращает перегибы и увеличивает комфортность при использовании и хранении.