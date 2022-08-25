Бензопила Stihl MS 361 11352000518
Арт. О00000035166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5.6
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Праймер
|Нет
- Бензопила Stihl MS 361 11352000518 - профессиональная пила для выполнения любых работ в лесу: валки деревьев, обрезки сучьев, поперечной распиловки. Высокая производительность, небольшой вес, сверхнизкий уровень вибрации.
Преимущества
- Удобные рукоятки
- Эффективная система фильтрации воздуха
- Простое техническое обслуживание
- Запатентованные крышки для топливного и масляного баков
- Система Stihl Ematic - для эффективной смазки пильной цепи, она позволяет уменьшить расход масла на 50%
- Ручная регулировка подачи масла