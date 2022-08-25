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Бензопила Stihl MS 361 11352000518
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 361 11352000518
    Арт. О00000035166
    5.0
    2
    Бензопила Stihl MS 361 11352000518

      Бензопила Stihl MS 361 11352000518

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000035166
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.6
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Stihl MS 361 11352000518 - профессиональная пила для выполнения любых работ в лесу: валки деревьев, обрезки сучьев, поперечной распиловки. Высокая производительность, небольшой вес, сверхнизкий уровень вибрации.

        Преимущества

        • Удобные рукоятки
        • Эффективная система фильтрации воздуха
        • Простое техническое обслуживание
        • Запатентованные крышки для топливного и масляного баков
        • Система Stihl Ematic - для эффективной смазки пильной цепи, она позволяет уменьшить расход масла на 50%
        • Ручная регулировка подачи масла