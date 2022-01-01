Преимущества

Волнистая заточка

Эргономичные деревянные рукоятки

Юстировка смыкания лезвий без инструментов

Канавки для отвода сока на режущей кромке

Длительный срок службы

Кусторезы Stihl PH 10 00008813671 используются при работах с кустарниками и живыми изгородями. На режущей части предусмотрены канавки для стекания сока. Также кромка защищена от коррозии, что продлевает срок службы инструмента. Рукоятки из бука имеют эргономичную форму. Благодаря специальным ограничителям снижена нагрузка на руки.