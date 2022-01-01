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Кусторезы Stihl PH 10 00008813671
5 990 ₽
Садовые кусторезы
    Кусторезы Stihl PH 10 00008813671
    Арт. О00000027661
    Кусторезы Stihl PH 10 00008813671

      Кусторезы Stihl PH 10 00008813671

      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027661

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Общая длина, мм
      		540
      Покрытие рукояток
      		дерево
      Все характеристики
      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кусторезы Stihl PH 10 00008813671 используются при работах с кустарниками и живыми изгородями. На режущей части предусмотрены канавки для стекания сока. Также кромка защищена от коррозии, что продлевает срок службы инструмента. Рукоятки из бука имеют эргономичную форму. Благодаря специальным ограничителям снижена нагрузка на руки.

        Преимущества

        • Волнистая заточка
        • Эргономичные деревянные рукоятки
        • Юстировка смыкания лезвий без инструментов
        • Канавки для отвода сока на режущей кромке
        • Длительный срок службы