Цепная ручная таль Stayer 4308-2, 2 т, 2.5 м

Цепная таль Stayer 4308-2 (2 т, 2,5 м)
Арт. Х132231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|2000
- Таль рычажная STAYER 4308 2 2т/2.5м – ручное подъемное устройство переносного типа серии MASTER. Используется для поднятия тяжелых предметов и их фиксации на высоте. Применяется в автосервисе, на складе для монтажа и ремонта оборудования или при погрузочных работах. Конструкция может крепиться на тросах или на монорельсе. Механическое управление с помощью тяговой цепи. В основе конструкции тали – трансмиссионный механизм и двухступенчатые стопорные шестерни. Таль цепную STAYER 4308 2 2т/2.5м купить на сайте www.bigam.ru выгоднее, чем в розничной точке продаж
Преимущества
- Не требует электропитания
- Составные части тали выполнены из стали для повышенной прочности