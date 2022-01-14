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Цепная ручная таль Stayer 4308-2, 2 т, 2.5 м
5.0
1
Найти аналог
Тали
    Цепная таль Stayer 4308-2 (2 т, 2,5 м)
    Арт. Х132231
    5.0
    1
    Цепная ручная таль Stayer 4308-2, 2 т, 2.5 м
    Цепная ручная таль Stayer 4308-2, 2 т, 2.5 м
    Цепная ручная таль Stayer 4308-2, 2 т, 2.5 м
      Цепная ручная таль Stayer 4308-2, 2 т, 2.5 м
      Цепная ручная таль Stayer 4308-2, 2 т, 2.5 м
      Цепная ручная таль Stayer 4308-2, 2 т, 2.5 м

      Цепная таль Stayer 4308-2 (2 т, 2,5 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х132231
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		2000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Таль рычажная STAYER 4308 2 2т/2.5м – ручное подъемное устройство переносного типа серии MASTER. Используется для поднятия тяжелых предметов и их фиксации на высоте. Применяется в автосервисе, на складе для монтажа и ремонта оборудования или при погрузочных работах. Конструкция может крепиться на тросах или на монорельсе. Механическое управление с помощью тяговой цепи. В основе конструкции тали – трансмиссионный механизм и двухступенчатые стопорные шестерни. Таль цепную STAYER 4308 2 2т/2.5м купить на сайте www.bigam.ru выгоднее, чем в розничной точке продаж

        Преимущества 

        • Не требует электропитания
        • Составные части тали выполнены из стали для повышенной прочности