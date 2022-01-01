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Электроды Тантал АНО-4 2мм (1кг)
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Электроды
    Электроды Тантал АНО-4 2мм (1кг)
    Арт. О00000041927
    Электроды Тантал АНО-4 2мм (1кг)

      Электроды Тантал АНО-4 2мм (1кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000041927

      Характеристики

      Производитель
      		Тантал
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		АНО-4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроды АНО-4 Тантал с рутиловым покрытием предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением до 490 МПа. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз на постоянном токе любой полярности и переменном токе от источника питания с напряжением холостого хода 70±10 В. Допускают сварку влажного, ржавого, плохо очищенного от окислов и других загрязнений металла. Сварку конструкций средних и больших толщин производят на повышенных режимах.

        Преимущества

        • Электроды отличаются малой склонностью к образованию пористости в корне тавровых швов и легким зажиганием дуги.