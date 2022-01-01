Электроды Тантал АНО-4 2мм (1кг)

Преимущества

Электроды отличаются малой склонностью к образованию пористости в корне тавровых швов и легким зажиганием дуги.

Электроды АНО-4 Тантал с рутиловым покрытием предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением до 490 МПа. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз на постоянном токе любой полярности и переменном токе от источника питания с напряжением холостого хода 70±10 В. Допускают сварку влажного, ржавого, плохо очищенного от окислов и других загрязнений металла. Сварку конструкций средних и больших толщин производят на повышенных режимах.