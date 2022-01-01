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Муфта переходная Tebo 63-20мм п/п (уп.10шт) 015020212
40 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Муфта переходная Tebo 63-20мм п/п (уп.10шт) 015020212
    Арт. X1691320269
    Муфта переходная Tebo 63-20мм п/п (уп.10шт) 015020212

      Муфта переходная Tebo 63-20мм п/п (уп.10шт) 015020212

      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691320269

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		сварка
      Все характеристики
      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфта переходная, диаметр 40 мм - 32 мм (внутренняя/наружная). Применяется для соединения труб при помощи сварки. Элементы из полипропилена – это изделия из пластика с повышенной эластичностью и устойчивостью. В отличие от обычного пластика, он не реагирует на температуры, что находятся в диапазоне от 0 до +130 градусов. Данные фитинги подходят для обустройства бытовых водопроводов или даже отопительных систем.

        Преимущества

        • Легкий монтаж
        • Огромный ассортимент товаров
        • Долговечность соединения
        • Цена на изделия одна из самых низких
        • Не страшны перепады температур, т.к. изделия имеют максимальную тепловую расширяемость