Муфта переходная Tebo 63-20мм п/п (уп.10шт) 015020212

Муфта переходная, диаметр 40 мм - 32 мм (внутренняя/наружная). Применяется для соединения труб при помощи сварки. Элементы из полипропилена – это изделия из пластика с повышенной эластичностью и устойчивостью. В отличие от обычного пластика, он не реагирует на температуры, что находятся в диапазоне от 0 до +130 градусов. Данные фитинги подходят для обустройства бытовых водопроводов или даже отопительных систем.

Преимущества