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Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 484
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 484
    Арт. X1314010402
    Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 484
    Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 484
    Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 484
      Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 484
      Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 484
      Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 484

      Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 484

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1314010402

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Точило Энкор Корвет Эксперт 484 94840 (20484) - служит для заточки инструмента. Данное оборудование работает от однофазной сети напряжением 220 В. Литое основание и сбалансированный двигатель исключают вибрацию во время работы. Длительность работы инструмента может достигать 30 минут. Посадочный размер круга составляет 32 мм, а его внешний диаметр 200 мм.

        Преимущества

        • Прямая передача. Двигатель точила Энкор Корвет Эксперт 484 94840 (20484) имеет прямую передачу и способен развивать 2850 оборотов в минуту
        • Минимальная вибрация
        • Литой корпус
        • Высококачественные подшипники
        • Литое основание
        • Устойчивая работа