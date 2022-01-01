Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 484
Арт. X1314010402
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|32
- Точило Энкор Корвет Эксперт 484 94840 (20484) - служит для заточки инструмента. Данное оборудование работает от однофазной сети напряжением 220 В. Литое основание и сбалансированный двигатель исключают вибрацию во время работы. Длительность работы инструмента может достигать 30 минут. Посадочный размер круга составляет 32 мм, а его внешний диаметр 200 мм.
Преимущества
- Прямая передача. Двигатель точила Энкор Корвет Эксперт 484 94840 (20484) имеет прямую передачу и способен развивать 2850 оборотов в минуту
- Минимальная вибрация
- Литой корпус
- Высококачественные подшипники
- Литое основание
- Устойчивая работа