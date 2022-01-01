Точильный станок Энкор Корвет Эксперт 484

Преимущества

Прямая передача. Двигатель точила Энкор Корвет Эксперт 484 94840 (20484) имеет прямую передачу и способен развивать 2850 оборотов в минуту

Минимальная вибрация

Литой корпус

Высококачественные подшипники

Литое основание

Устойчивая работа

Точило Энкор Корвет Эксперт 484 94840 (20484) - служит для заточки инструмента. Данное оборудование работает от однофазной сети напряжением 220 В. Литое основание и сбалансированный двигатель исключают вибрацию во время работы. Длительность работы инструмента может достигать 30 минут. Посадочный размер круга составляет 32 мм, а его внешний диаметр 200 мм.