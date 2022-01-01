Ручной трубогиб Blacksmith MTB30-40 имеет широкие возможности гибки различных профилей и труб из стали и цветных металлов. Такое оборудование используется на мелкосерийных производствах или строительстве. Трубогиб прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания. Простые настройки радиуса изгиба сокращают время на подготовку к работе.

Преимущества