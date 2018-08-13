Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
Арт. X1319182026
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|550x280x400
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Класс товара
|профессиональный
- BlackSmith MTB10-40 применяется для сгибания стальных труб разного профиля (круглого и прямоугольного). Благодаря небольшому весу в 19 кг и компактным габаритам станок легко перевозить на объекты, а в мастерской он занимает мало места. BlackSmith MTB10-40 можно купить на сайте www.bigam.ru в 1 клик. Трубогиб BlackSmith MTB10-40 имеет ручной привод. Прокатка трубы происходит в несколько этапов с буферной затяжкой ролика по центру. Ручной трубогиб BlackSmith MTB10-40 имеет длинную ручку для удобства работы. Радиус сгиба трубы регулируется передвижением опорных роликов. Расстояние между нижними роликами 300-460 мм, верхний ролик ходит на 120 мм. Купить BlackSmith MTB10-40 по цене меньше на 15% розничной вы можете в интернет-магазине «Бигам». Доставка осуществляется по всей территории России.
Преимущества
- Прочная металлическая конструкция с порошковой покраской
- Прижимной ролик затягивается при помощи винта на необходимую ширину заготовки
- Специальные пазы на ролике не дадут заготовке сдвинуться во время сгибания
Комплектация
- Трубогиб ручной BlackSmith MTB10-40
- Шестигранник
- Ключ
- Оправки для труб прямоугольных
- Гарантийный талон на 3 года
- Инструкция по эксплуатации