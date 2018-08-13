Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
4.5
2
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
    Арт. X1319182026
    4.5
    2
    Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
    Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
    Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
    Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
    Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
    Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
    Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
    Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
    Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
    Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
      Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
      Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
      Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
      Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
      Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
      Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
      Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
      Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
      Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40
      Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40

      Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1319182026
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blacksmith
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		550x280x400
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • BlackSmith MTB10-40 применяется для сгибания стальных труб разного профиля (круглого и прямоугольного). Благодаря небольшому весу в 19 кг и компактным габаритам станок легко перевозить на объекты, а в мастерской он занимает мало места. BlackSmith MTB10-40 можно купить на сайте www.bigam.ru в 1 клик. Трубогиб BlackSmith MTB10-40 имеет ручной привод. Прокатка трубы происходит в несколько этапов с буферной затяжкой ролика по центру. Ручной трубогиб BlackSmith MTB10-40 имеет длинную ручку для удобства работы. Радиус сгиба трубы регулируется передвижением опорных роликов. Расстояние между нижними роликами 300-460 мм, верхний ролик ходит на 120 мм. Купить BlackSmith MTB10-40 по цене меньше на 15% розничной вы можете в интернет-магазине «Бигам». Доставка осуществляется по всей территории России.

        Преимущества

        • Прочная металлическая конструкция с порошковой покраской
        • Прижимной ролик затягивается при помощи винта на необходимую ширину заготовки
        • Специальные пазы на ролике не дадут заготовке сдвинуться во время сгибания

        Комплектация

        • Трубогиб ручной BlackSmith MTB10-40
        • Шестигранник
        • Ключ
        • Оправки для труб прямоугольных
        • Гарантийный талон на 3 года
        • Инструкция по эксплуатации