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Пильная цепь Oregon Super-Chisel 21LPX072E (1,5 мм, 72 звена)
5.0
2
1 180 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Oregon Super-Chisel 21LPX072E (1,5 мм, 72 звена)
    Арт. X18813316
    5.0
    2
    Пильная цепь Oregon Super-Chisel 21LPX072E (1,5 мм, 72 звена)
    Пильная цепь Oregon Super-Chisel 21LPX072E (1,5 мм, 72 звена)
    Пильная цепь Oregon Super-Chisel 21LPX072E (1,5 мм, 72 звена)
    Пильная цепь Oregon Super-Chisel 21LPX072E (1,5 мм, 72 звена)
      Пильная цепь Oregon Super-Chisel 21LPX072E (1,5 мм, 72 звена)
      Пильная цепь Oregon Super-Chisel 21LPX072E (1,5 мм, 72 звена)
      Пильная цепь Oregon Super-Chisel 21LPX072E (1,5 мм, 72 звена)
      Пильная цепь Oregon Super-Chisel 21LPX072E (1,5 мм, 72 звена)

      Пильная цепь Oregon Super-Chisel 21LPX072E (1,5 мм, 72 звена)

      1 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18813316
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		18
      Длина шины, см
      		45
      Все характеристики
      1 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь OREGON 21LPX072E может использоваться для эффективной резки твердых пород дерева.

        Преимущества

        • Имеет специальную конструкцию и остро отточенные резцы, что обеспечивает мягкий и быстрый распил
        • Углы режущих звеньев имеют прямоугольные боковые грани, что способствует высокой производительности
        • Материал цепи делает ее до 125% прочнее, чем из обычных сплавов
        • Наличие амортизаторов снижает отдачу
        • На верхней грани расположена указательная риска, облегчающая заточку