Пильная цепь Oregon Super-Chisel 21LPX072E (1,5 мм, 72 звена)
Арт. X18813316
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Длина шины, дюйм
|18
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Длина шины, см
|45
- Цепь OREGON 21LPX072E может использоваться для эффективной резки твердых пород дерева.
Преимущества
- Имеет специальную конструкцию и остро отточенные резцы, что обеспечивает мягкий и быстрый распил
- Углы режущих звеньев имеют прямоугольные боковые грани, что способствует высокой производительности
- Материал цепи делает ее до 125% прочнее, чем из обычных сплавов
- Наличие амортизаторов снижает отдачу
- На верхней грани расположена указательная риска, облегчающая заточку