Удлинитель на катушке У10-027 9633279
Арт. X10900
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|35
- Силовой удлинитель UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 50м 9633279 предназначен для удаленной работы с электроинструментом на садовом участке или строительной площадке. Корпус катушки изготовлен из полипропилена и оснащен силиконовой ручкой - для удобной транспортировки. Удлинитель обладает неразборным штепсельным гнездом для присоединения приборов. На лицевой панели расположен автомат защиты от перегрузок, который размыкает сеть, в случае превышения допустимой нагрузки.
Преимущества
- Заземление
- Катушка оснащена силиконовой ручкой для облегчения транспортировки и удержания удлинителя во время работы
- Корпус силового удлинителя UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 50м 9633279 изготовлен из полипропилена
- Длина провода - 50 метров
- Неразборное штепсельное гнездо
- Изделие оборудовано автоматом защиты от перегрузок, который в случае превышения допустимой нагрузки разомкнет электрическую цепь
- Стальная стойка