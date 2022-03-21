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Удлинитель на катушке У10-027 9633279
5.0
2
Найти аналог
Удлинители на катушке
    Удлинитель на катушке У10-027 9633279
    Арт. X10900
    5.0
    2
    Удлинитель на катушке У10-027 9633279

      Удлинитель на катушке У10-027 9633279

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X10900
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Силовой удлинитель UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 50м 9633279 предназначен для удаленной работы с электроинструментом на садовом участке или строительной площадке. Корпус катушки изготовлен из полипропилена и оснащен силиконовой ручкой - для удобной транспортировки. Удлинитель обладает неразборным штепсельным гнездом для присоединения приборов. На лицевой панели расположен автомат защиты от перегрузок, который размыкает сеть, в случае превышения допустимой нагрузки.

        Преимущества

        • Заземление
        • Катушка оснащена силиконовой ручкой для облегчения транспортировки и удержания удлинителя во время работы
        • Корпус силового удлинителя UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 50м 9633279 изготовлен из полипропилена
        • Длина провода - 50 метров
        • Неразборное штепсельное гнездо
        • Изделие оборудовано автоматом защиты от перегрузок, который в случае превышения допустимой нагрузки разомкнет электрическую цепь
        • Стальная стойка