Удлинитель на катушке У10-027 9633279

Преимущества

Заземление

Катушка оснащена силиконовой ручкой для облегчения транспортировки и удержания удлинителя во время работы

Корпус силового удлинителя UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 50м 9633279 изготовлен из полипропилена

Длина провода - 50 метров

Неразборное штепсельное гнездо

Изделие оборудовано автоматом защиты от перегрузок, который в случае превышения допустимой нагрузки разомкнет электрическую цепь

Стальная стойка

Силовой удлинитель UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 50м 9633279 предназначен для удаленной работы с электроинструментом на садовом участке или строительной площадке. Корпус катушки изготовлен из полипропилена и оснащен силиконовой ручкой - для удобной транспортировки. Удлинитель обладает неразборным штепсельным гнездом для присоединения приборов. На лицевой панели расположен автомат защиты от перегрузок, который размыкает сеть, в случае превышения допустимой нагрузки.