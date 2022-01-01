Заглушка 63 Valfex
Арт. X16913212626
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|заглушка
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Тип соединения
|сварка
- Предназначена для соединения полипропиленовых труб при монтаже систем отопления и водоснабжения, а также соединения с другими элементами системы (трубопроводной арматуры) при помощи трубной резьбы и раструбной сварки специальным оборудованием. Для соединения с металлическими элементами и переходами на резьбу используются специализированные комбинированные фитинги из PPRC с металлическими закладными резьбовыми элементами.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость