Заглушка 63 Valfex

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Предназначена для соединения полипропиленовых труб при монтаже систем отопления и водоснабжения, а также соединения с другими элементами системы (трубопроводной арматуры) при помощи трубной резьбы и раструбной сварки специальным оборудованием. Для соединения с металлическими элементами и переходами на резьбу используются специализированные комбинированные фитинги из PPRC с металлическими закладными резьбовыми элементами.