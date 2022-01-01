Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тройник Valfex с накидной гайкой 32х1"х32
220 ₽
Полипропиленовые тройники
    Тройник Valfex с накидной гайкой 32х1"х32
    Арт. X16913203149
    Тройник Valfex с накидной гайкой 32х1"х32
    Тройник Valfex с накидной гайкой 32х1"х32
      Тройник Valfex с накидной гайкой 32х1"х32
      Тройник Valfex с накидной гайкой 32х1"х32

      Тройник Valfex с накидной гайкой 32х1"х32

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913203149

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		резьбовое, сварка
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник с накидной Valfex 32х1"х32 предназначен для резьбового соединения полипропиленовых труб со стальной запорной арматурой или стальными трубопроводами в местах разветвления труб, используется при организации систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения и разводки систем центрального отопления с рабочей температурой до 90 °С.

        Преимущества

        • Устойчивость к повышенным температурам
        • Легко монтируется
        • Надежность