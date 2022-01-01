Тройник Valfex с накидной гайкой 32х1"х32

Преимущества

Устойчивость к повышенным температурам

Легко монтируется

Надежность

Тройник с накидной Valfex 32х1"х32 предназначен для резьбового соединения полипропиленовых труб со стальной запорной арматурой или стальными трубопроводами в местах разветвления труб, используется при организации систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения и разводки систем центрального отопления с рабочей температурой до 90 °С.