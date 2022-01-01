Тройник Valfex с накидной гайкой 32х1"х32
Арт. X16913203149
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|резьбовое, сварка
- Тройник с накидной Valfex 32х1"х32 предназначен для резьбового соединения полипропиленовых труб со стальной запорной арматурой или стальными трубопроводами в местах разветвления труб, используется при организации систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения и разводки систем центрального отопления с рабочей температурой до 90 °С.
Преимущества
- Устойчивость к повышенным температурам
- Легко монтируется
- Надежность