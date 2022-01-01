Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Валик Matrix, 180 мм, ворс 18 мм, D 48мм, D ручки 8 мм, полиакрил
Найти аналог
Прижимные валики
    Валик Matrix, 180 мм, ворс 18 мм, D 48мм, D ручки 8 мм, полиакрил
    Арт. mir-instrumenta_13880
    Валик Matrix, 180 мм, ворс 18 мм, D 48мм, D ручки 8 мм, полиакрил

      Валик Matrix, 180 мм, ворс 18 мм, D 48мм, D ручки 8 мм, полиакрил

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_13880

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Материал валика
      		полиакрил
      Длина валика, мм
      		180
      Диаметр валика, мм
      		48
      Длина ворса, мм
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Рекомендуется для работы с красками на водной основе. Допускается использовать с основными видами фасадных красок. Применяется для работ по дереву. ККомплектуется оцинкованным бюгелем 8 мм, устойчивым к коррозии, в том числе в агрессивных средах.     Произведён по технологии Termofusion. Термически приклеенная шубка, износостойкая и бесшовная, создает идеально гладкое покрытие. Улучшенная конструкция валика обеспечивает легкое и свободное вращение. Устойчив к растворителям. Предназначен для нанесения лакокрасочного материала на любые виды поверхности. Идеально прокрашивает неровности, на гладких поверхностях оставляет шерховатость. Используется для работы на больших по площади поверхностям.