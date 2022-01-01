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Валик для фасадных работ синтетический Mtx PRO, 250мм, ворс 18 мм , D 48 мм , D ручки 8мм, полиакрил
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Прижимные валики
    Валик для фасадных работ синтетический Mtx PRO, 250мм, ворс 18 мм , D 48 мм , D ручки 8мм, полиакрил
    Арт. mir-instrumenta_42634
    Валик для фасадных работ синтетический Mtx PRO, 250мм, ворс 18 мм , D 48 мм , D ручки 8мм, полиакрил

      Валик для фасадных работ синтетический Mtx PRO, 250мм, ворс 18 мм , D 48 мм , D ручки 8мм, полиакрил

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_42634

      Характеристики

      Производитель
      		Mtx
      Материал валика
      		полиакрил
      Длина валика, мм
      		250
      Диаметр валика, мм
      		48
      Длина ворса, мм
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •       Применяется со всеми типами ЛКМ.

        • Рекомендуется для фасадных работ.
        • Полиакриловая шубка устойчива к разного рода растворителям.
        • За счет длинного ворса 18 мм обладает высокой покрывающей способностью и обеспечивает качественную покраску шероховатых поверхностей при работе с большими площадями.