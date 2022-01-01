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Валик Matrix ГРЕЙТЕКС, с ручкой 8мм, 250 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, полиакрил
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Прижимные валики
    Валик Matrix ГРЕЙТЕКС, с ручкой 8мм, 250 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, полиакрил
    Арт. mir-instrumenta_13106
    Валик Matrix ГРЕЙТЕКС, с ручкой 8мм, 250 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, полиакрил

    Валик Matrix ГРЕЙТЕКС, с ручкой 8мм, 250 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, полиакрил

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. mir-instrumenta_13106

    Характеристики

    Производитель
    		Matrix
    Материал валика
    		полиакрил
    Длина валика, мм
    		250
    Диаметр валика, мм
    		48
    Длина ворса, мм
    		12
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    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

    •    Рекомендуется для работы с эмалями. Допускается использовать с красками на водной основе. Применяется для фасадных работ. Комплектуется оцинкованным бюгелем 8 мм, устойчивым к коррозии, в том числе в агрессивных средах. Произведён по технологии Termofusion. Термически приклеенная шубка, износостойкая и бесшовная, создает идеально гладкое покрытие. Улучшенная конструкция валика обеспечивает легкое и свободное вращение. Предназначен для нанесения лакокрасочного материала на поверхность, имеющую среднюю шероховатость. Используется для фасадных работ.