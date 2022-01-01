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Валик Mtx МИКРОФИБРА PRO, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиэстер
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Прижимные валики
    Валик Mtx МИКРОФИБРА PRO, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиэстер
    Арт. mir-instrumenta_42642
    Валик Mtx МИКРОФИБРА PRO, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиэстер

      Валик Mtx МИКРОФИБРА PRO, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиэстер

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_42642

      Характеристики

      Производитель
      		Mtx
      Длина валика, мм
      		250
      Диаметр валика, мм
      		48
      Длина ворса, мм
      		12
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Применяется для нанесения пропиток, грунтовок и других текучих ЛКМ.

        • Шубка из микрофибры впитывает максимальное количество материала, отлично удерживает и переносит его на поверхность ровным тонким слоем, не образовывая брызг.
        • Ворс средней длины 12 мм позволяет качественно обрабатывать текстурные, слегка шероховатые поверхности.
        • Полиэстеровая шубка не оставляет ворса, легко чистится и устойчива к износу.