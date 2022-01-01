Валик сменный для фасадных работ синтетический Mtx PRO, 250мм, ворс 18 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиакрил
Арт. mir-instrumenta_42636
Валик сменный для фасадных работ синтетический Mtx PRO, 250мм, ворс 18 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиакрил
Арт. mir-instrumenta_42636
Характеристики
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Производитель
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Материал валика
|полиакрил
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Длина валика, мм
|250
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Диаметр валика, мм
|48
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Длина ворса, мм
|18
Особенности:
- Рекомендуется для фасадных работ.
- Полиакриловая шубка устойчива к разного рода растворителям.
- За счет длинного ворса 18 мм обладает высокой покрывающей способностью и обеспечивает качественную покраску шероховатых поверхностей при работе с большими площадями.