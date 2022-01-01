Валик сменный для внутренних работ синтетический Mtx PRO, 250 мм, ворс 12 мм , D 48 мм , D ручкики 8мм, полиакрил
Арт. mir-instrumenta_42632
Валик сменный для внутренних работ синтетический Mtx PRO, 250 мм, ворс 12 мм , D 48 мм , D ручкики 8мм, полиакрил
Арт. mir-instrumenta_42632
Характеристики
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Производитель
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Материал валика
|полиакрил
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Длина валика, мм
|250
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Диаметр валика, мм
|48
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Длина ворса, мм
|12
Применяется для работы со всеми типами ЛКМ.
Особенности:
- Ворс средней длины 12 мм подходит для работ на среднегладких поверхностях стен, полов и потолков в помещениях, где требуется простое в уходе покрытие.
- Полиакриловая шубка устойчива к разного рода растворителям, обеспечивает качественную прокраску без дефектов.