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Валик сменный Mtx НЕЙЛОН PRO, 250 мм, ворс 9 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид
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Ролики для малярного валика
    Валик сменный Mtx НЕЙЛОН PRO, 250 мм, ворс 9 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид
    Арт. mir-instrumenta_42620
    Валик сменный Mtx НЕЙЛОН PRO, 250 мм, ворс 9 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид

      Валик сменный Mtx НЕЙЛОН PRO, 250 мм, ворс 9 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_42620

      Характеристики

      Производитель
      		Mtx
      Длина валика, мм
      		250
      Диаметр валика, мм
      		48
      Длина ворса, мм
      		9
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Применяется для работы со всеми типами ЛКМ на гладких поверхностях.

           Особенности:

        • Ворс 9 мм обеспечивает хорошую растекаемость и аккуратное прокрашивание.
        • Благодаря шубке из полиамида, валик имеет повышенную износостойкость и устойчивость к краскам и лакам на агрессивной основе.