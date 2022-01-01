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Тройник переходной Valtec 3/4"x 3/4"x 1/2" ВР-НР-ВР VTr.132.RN.050504
427 ₽
Латунные тройники
  • Персональная скидка
Тройник переходной Valtec 3/4"x 3/4"x 1/2" ВР-НР-ВР VTr.132.RN.050504
Арт. X1691385979
Тройник переходной Valtec 3/4"x 3/4"x 1/2" ВР-НР-ВР VTr.132.RN.050504
  • Персональная скидка

Тройник переходной Valtec 3/4"x 3/4"x 1/2" ВР-НР-ВР VTr.132.RN.050504

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427 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1691385979

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
тройник
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
427 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Резьбовой фитинг – тройник переходной с переходом на наружную резьбу изготовлен из латуни марки CW617N методом горячего штампования с последующим нанесением никелевого гальванопокрытия. Применяется для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах из стальных, медных, латунных, пластиковых и металлопластиковых труб. Комбинация присоединительных патрубков данной модели позволяет смонтировать участок трубопровода соответствующей конфигурации без дополнительных соединителей. Резьба фитинга – трубная цилиндрическая по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226), внутренняя/наружная/внутренняя.

    Преимущества

    • Надежность
    • Длительный срок службы