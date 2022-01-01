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Тройник переходной Valtec 3/4"x 3/4"x 1/2" ВР-НР-ВР VTr.132.RN.050504
Арт. X1691385979
- Персональная скидка
Тройник переходной Valtec 3/4"x 3/4"x 1/2" ВР-НР-ВР VTr.132.RN.050504
Арт. X1691385979
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|резьбовое
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- Резьбовой фитинг – тройник переходной с переходом на наружную резьбу изготовлен из латуни марки CW617N методом горячего штампования с последующим нанесением никелевого гальванопокрытия. Применяется для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах из стальных, медных, латунных, пластиковых и металлопластиковых труб. Комбинация присоединительных патрубков данной модели позволяет смонтировать участок трубопровода соответствующей конфигурации без дополнительных соединителей. Резьба фитинга – трубная цилиндрическая по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226), внутренняя/наружная/внутренняя.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы