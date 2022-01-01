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Тройник переходной Valtec 3/4"х 3/4"х 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.750.RN.050504
395 ₽
Латунные тройники
  • Персональная скидка
Тройник переходной Valtec 3/4"х 3/4"х 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.750.RN.050504
Арт. X1691385968
Тройник переходной Valtec 3/4"х 3/4"х 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.750.RN.050504
  • Персональная скидка

Тройник переходной Valtec 3/4"х 3/4"х 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.750.RN.050504

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395 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1691385968

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
тройник
Тип соединения
винтовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
395 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Переходной тройник Valtec (внутренняя-внутренняя-внутренняя резьба, 3\4"х1/2"х3\4" дюйм) – это резьбовый фитинг, элемент водопроводной системы, предназначенный для соединения нескольких труб, а также для подключения к основной системе различных приборов и оборудования. Используется для соединения деталей с внешней резьбой в трубопроводах любой конфигурации и сложности.

    Преимущества

    • Выполнен из качественной горячепрессованной латуни CW617N
    • Устойчивой к высоким температурам и механическим нагрузкам
    • Никелированное покрытие защищает латунь от коррозии на многие годы