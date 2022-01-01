Тройник переходной Valtec 3/4"х 3/4"х 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.750.RN.050504

Преимущества

Выполнен из качественной горячепрессованной латуни CW617N

Устойчивой к высоким температурам и механическим нагрузкам

Никелированное покрытие защищает латунь от коррозии на многие годы

Переходной тройник Valtec (внутренняя-внутренняя-внутренняя резьба, 3\4"х1/2"х3\4" дюйм) – это резьбовый фитинг, элемент водопроводной системы, предназначенный для соединения нескольких труб, а также для подключения к основной системе различных приборов и оборудования. Используется для соединения деталей с внешней резьбой в трубопроводах любой конфигурации и сложности.