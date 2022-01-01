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Тройник переходной Valtec 3/4"х 3/4"х 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.750.RN.050504
Арт. X1691385968
- Персональная скидка
Тройник переходной Valtec 3/4"х 3/4"х 1/2" ВР-ВР-ВР VTr.750.RN.050504
Арт. X1691385968
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|винтовое
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- Переходной тройник Valtec (внутренняя-внутренняя-внутренняя резьба, 3\4"х1/2"х3\4" дюйм) – это резьбовый фитинг, элемент водопроводной системы, предназначенный для соединения нескольких труб, а также для подключения к основной системе различных приборов и оборудования. Используется для соединения деталей с внешней резьбой в трубопроводах любой конфигурации и сложности.
Преимущества
- Выполнен из качественной горячепрессованной латуни CW617N
- Устойчивой к высоким температурам и механическим нагрузкам
- Никелированное покрытие защищает латунь от коррозии на многие годы