Угольник Valtec 1/2" ВР-НР VTr.092.N.0004

Преимущества

Изделие выполнено из латуни с никелированным покрытием, защищающим от коррозии и механических повреждений

Имеет внутреннюю резьбу на одном конце и наружную на другом

Диаметр соединения с обеих сторон — 1 ½ дюйма

Угольник Valtec применяется для соединения труб под прямым углом. Может использоваться в сетях водоснабжения и отопления с максимальной температурой теплоносителя до 150 °C.