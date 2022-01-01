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Угольник Valtec 1/2" ВР-НР VTr.092.N.0004
176 ₽
Латунные угольники
    Угольник Valtec 1/2" ВР-НР VTr.092.N.0004
    Арт. X1691386030
    Угольник Valtec 1/2" ВР-НР VTr.092.N.0004

      Угольник Valtec 1/2" ВР-НР VTr.092.N.0004

      176 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691386030

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		угол
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      176 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угольник Valtec применяется для соединения труб под прямым углом. Может использоваться в сетях водоснабжения и отопления с максимальной температурой теплоносителя до 150 °C.

        Преимущества

        • Изделие выполнено из латуни с никелированным покрытием, защищающим от коррозии и механических повреждений
        • Имеет внутреннюю резьбу на одном конце и наружную на другом
        • Диаметр соединения с обеих сторон — 1 ½ дюйма