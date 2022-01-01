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Угольник Valtec 1" НР-НР VTr.093.N.0006
579 ₽
Латунные угольники
  • Персональная скидка
Угольник Valtec 1" НР-НР VTr.093.N.0006
Арт. X1691386035
Угольник Valtec 1" НР-НР VTr.093.N.0006
  • Персональная скидка

Угольник Valtec 1" НР-НР VTr.093.N.0006

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579 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1691386035

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
угол
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
579 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Применяется для создания резьбовых соединений на трубопроводах из стальных, медных, латунных, пластиковых и металлопластиковых труб.

    Преимущества

    • Угольник изготовлен из латуни марки CW617N методом горячего штампования с последующим нанесением никелевого гальванопокрытия
    • Соответствие изделия требованиям безопасности