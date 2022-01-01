- Персональная скидка
Угольник Valtec 1" НР-НР VTr.093.N.0006
Арт. X1691386035
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Тип фитинга
|угол
|
Тип соединения
|резьбовое
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Применяется для создания резьбовых соединений на трубопроводах из стальных, медных, латунных, пластиковых и металлопластиковых труб.
Преимущества
- Угольник изготовлен из латуни марки CW617N методом горячего штампования с последующим нанесением никелевого гальванопокрытия
- Соответствие изделия требованиям безопасности