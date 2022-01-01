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Удлинитель Valtec VTr.198.C.0530
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Удлинители латунные
    Удлинитель Valtec VTr.198.C.0530
    Арт. X16913810328
    Удлинитель Valtec VTr.198.C.0530

      Удлинитель Valtec VTr.198.C.0530

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913810328

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		удлинитель
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.
        Преимущества

        Надежность

        • Длительный срок службы
        • Высокая прочность